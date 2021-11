తెలంగాణతో గోక్కున్నోడు బాగుపడిన చరిత్ర లేదు.!కేంద్ర ప్రభుత్వాన్నిహెచ్చరించి మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వంతో పాటు రాష్ట్ర బీజేపి పార్టీపై రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు, ఏడేండ్లలో తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్రానికి ఏం ఒరగబెట్టిందని, బీజేపీ మంత్రి, ఎంపీలు తెలంగాణ కోసం ఒక్క పథకాన్నైనా తీసుకువచ్చారా అని సూటిగా ప్రశ్నించారు. రైతన్నలతో గోక్కోవద్దని, వారితో గోక్కున్నోళ్లు ఎవరూ బాగుపడలేదని కేంద్ర, రాష్ట్ర బీజేపి నేతలను నిరంజన్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. అంతే కాకుండా వరి ధాన్యం కొనుగోలు అంశంలో కేంద్రం ఒకలాగా, రాష్ట్ర నేతలు మరోలాగా పొంతనలేకుండా మాట్లాడుతూ రైతులలో గందరగోళాన్ని సృష్టిస్్తున్నారని నిరంజన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

English summary

State Agriculture Minister Singireddy Niranjan Reddy will raise the flag against the central BJP government as well as the state BJP, directly questioning what the Telangana BJP has done to the state in the aisles and whether the BJP minister and MPs have come up with a single plan for Telangana.