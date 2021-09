మియాపూర్ లో మిస్సయిన 13 నెలల పాప శవంగా .. పాప కళ్ళు పొడిచి.. ఆపై దారుణం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాలలో బాలికలపై దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఒక ఘటన మరిచిపోకముందే చోటుచేసుకుంటున్న అనేక ఘటనలు ప్రజలను ఆవేదనకు గురి చేస్తున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాదులోని మియాపూర్ లో ఆదివారం సాయంత్రం అదృశ్యమైన 13నెలల బాలిక ఈరోజు తెల్లవారుజామున విగతజీవిగా కనిపించింది.

English summary

A 13-month-old girl who went missing on Sunday evening in Miyapur, Hyderabad, was found dead this morning. Locals found the body of a child in a ditch near the house and informed the police, who rushed the girl's body to a hospital for postmortem. Police found the girl's eyes were pierced.