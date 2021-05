సొంత ఫామ్ హౌస్ రోడ్ల కోసం ఎంపీ లాడ్స్ నిధుల దుర్వినియోగం.!మంత్రి మల్లారెడ్డి పై ఎన్ఎస్యూఐ మరో ఆరోపణ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : మంత్రి మల్లారెడ్డి మీద మరో ఆరోపణ చేసారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ సంస్థ ఎప్ఎస్యూఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట్ బల్మూర్. తన ఎంపీ లాడ్స్ నిధులను సొంత ఫామ్ హౌస్ రోడ్ల కోసం దుర్వినియోగ పరచిన ఘనత మంత్రి మల్లారెడ్డికే సొంతం అని సంచలన ఆరోపణలు చేసారు ఎన్ఎస్యూఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట్ బల్మూర్. మంత్రి మల్లారెడ్డి అక్రమలకు సంబంధించిన చిట్టా తవ్వుతున్న కొద్ది పెరుగుతుందనన్నారు వెంకట్. ఇటీవల అన్యాక్రాంతం అవుతున్న భూములపై విచారణ జరిపిస్తున్న తెలంగాన సర్కార్ మల్లారెడ్డి ఆక్రమించిన భూములపై కూడా విచారణ జరిపించాలని ఎన్ఎస్యూఐ డిమాండ్ చేస్తోంది.

English summary

NSUI is also demanding an inquiry into the lands occupied by the Telangana government Mallareddy, which has recently been investigating the encroaching lands.