కేసులు నాకు కొత్తేమీ కాదు.. ఉడుత ఊపులకు భయపడను: ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఆమ్నీషియా పబ్ మైనర్ బాలిక సామూహిక అత్యాచారం కేసు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య విమర్శల యుద్ధానికి తెరతీసింది. బాలిక గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన కు సంబంధించి ఫోటోలు, వీడియోని విడుదల చేయడం పట్ల ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు పై అటు టిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Speaking on the Amnesia Pub rape case, Raghunandan Rao said the cases were nothing new to him, he was not afraid of trs, congress leaders allegations and would fight until justice was done for the girl who was raped.