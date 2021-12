Telangana

తెలంగాణ పురపాలక, ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ కు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్, ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మునావర్ ఫారూఖీని హైదరాబాద్ కు ఆహ్వానించటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బీజేపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

BJP MLA Rajasingh and MP Dharmapuri Arvind issued warnings to Telangana Municipal and IT Minister KTR. BJP leaders are angry over the invitation of Munawar Faruqui to Hyderabad who insulted Hindu gods.