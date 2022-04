Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో బిజెపి సర్కార్ పై విరుచుకుపడుతున్నారు తెలంగాణ టిఆర్ఎస్ నేతలు. బీజేపీ తీరును ప్రజా క్షేత్రంలో ఎండగట్టే పనిలో పడ్డారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అని చూపించే పనిలో ఉన్నారు. ఇదే సమయంలో కేంద్రంపై వార్ ను మరింత ఉధృతం చెయ్యాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కెసీఆర్ ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తామని, ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తామన్న ప్రకటనతో రైతుల నుండి మద్దతు వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

English summary

MLC Kavitha was incensed over paddy procurement as well as the Centre's attitude of not helping Hyderabad in the floods. Kavitha, who tweeted a list of flood-hit states as a Twitter platform, was outraged at the discrimination on telangana.