మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఈడీ దాఖలు చేసిన చార్జిషీట్ ఎమ్మెల్సీ కవిత పేరు ఉంది. దీంతో ఆమె బుధవారం తండ్రి సీఎం కేసీఆర్ తో ప్రగతి భవన్ లో భేటీ అయ్యారు. లిక్కర్ కేసులో ఈడీ చార్జిషీట్, అలాగే ఇటీవలి పరిణామాలు, సీబీఐ దర్యాప్తు విషయాలపై లీగల్ ఎక్స్ పర్ట్స్‭తో చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.

English summary

MLC Kavitha's name is on the chargesheet filed by the ED in the liquor scam case. She met her father CM KCR at Pragati Bhavan on Wednesday.