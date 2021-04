Telangana

oi-Kannaiah

హైదరాబాదు: తెలంగాణలో కరోనా విజృంభిస్తున్న వేళ సహాయం కోరుతూ చాలామంది నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ సీఎం కేసీఆర్ తనయ కల్వకుంట్ల కవితను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఈ కష్టకాలంలో కవిత అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ తన మంచి మనసును చాటుకుంటున్నారు. తన తండ్రి సీఎం కేసీఆర్‌కు కరోనా పాజిటివ్‌గా తేలడంతో ఓ వైపు బాధపడుతున్నప్పటికీ... సహాయం కోరి వచ్చిన సాధారణ ప్రజలను మాత్రం విస్మరించడం లేదు.

Been continuously receiving calls & messages for assistance related to COVID-19. Kindly contact my office Hyd : 040-23599999 / 89856 99999

Nzb : 08462- 250666 for any #COVID19 related request or query. My team will be available round the clock for your service. #WearAMask