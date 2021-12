రూటు మార్చిన ఎమ్మెల్సీ కవిత: ఆ నియోజకవర్గంలో పర్యటన, నిజామాబాద్ పై ఫోకస్ వెనుక పెద్ద కథే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ తనయ, నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత రూటు మార్చారా? నిజామాబాద్ జిల్లాలో నేతల మధ్య విబేధాలు అంటూ జరుగుతున్న చర్చకు చెక్ పెట్టారా? ఎమ్మెల్సీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాక ఒకే నియోకవర్గానికి రెండు సార్లు పర్యటించి గులాబీ శ్రేణులకు క్లారిటీ ఇచ్చారా? నిజామాబాద్ జిల్లాలో అధికార తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీలో కొద్ది రోజులుగా కనపడుతున్న మార్పు వెనుక కవిత భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఉందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

MLC Kavitha visit to the Balkonda constituency along with Minister Prashant Reddy, make the unite in the party ranks. Talk that there is a strategy for winning the coming elections behind kavitha's focus on Nizamabad.