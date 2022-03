దేశ భవితను అంధకారం చేసిన మోదీ.!కేసీఆర్ కు రైతులే ఉరి వేస్తారు.!పీపుల్స్ మార్చ్ లో భట్టి ఫైర్.!

Telangana

మధిర/హైదరాబాద్ : యాసంగిలో వరి కొనుగోలు చేయకపోతే ప్రధాని మోడీకి, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుకు రాజకీయంగా రైతులు ఉరి వేస్తారని సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క హెచ్చరించారు. రైతుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్న బిజెపి టిఆర్ఎస్ పాలకులు ఇక రాజకీయ డ్రామాలు ఆపాలన్నారు. రైతులకు భరోసా కల్పిస్తూ వరి ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయాల్సిన పాలకులు తమ బాధ్యతను విస్మరించడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు చేయాలని గ్రామాల్లోకి వచ్చే బిజెపి, టీఆర్ఎస్ నాయకులను వరి ధాన్యం కొనుగోలు పై నిలదీయాలని పిలుపునిచ్చారు.

English summary

CLP leader Bhatti called on the BJP and TRS leaders who come to the villages to hold dharnas and rallies to protest against the purchase of paddy.