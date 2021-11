కేసీఆర్ ను జైలుకు పంపించే మొగోడా బండి సంజయ్.? మోడీనే అసలైన దేశ ద్రోహి అన్న మోత్కుపల్లి..!

Telangana

హైదరాబాద్: భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలపై గులాబీ పార్టీ నాయకుడు మోత్కుపల్లి నర్సింహులు మండిపడ్డారు. బండి సంజయ్ నిన్ని గాక మొన్న రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం సమంజసం కాదని ధ్వజమెత్తారు. దేశాన్ని దోచుకున్న ఆరుగురు పారిశ్రామిక వేత్తల దగ్గర నుండి ముడుపులు దండుకుని వారిని దేశ సరిహద్దులు దాటించింది బీజేపి కాదా అని ప్రశ్నించారు. భారత దేశంలో అసలైన దేశ ద్రోహి ఎవరన్నా ఉన్నారా అంటే అది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అని మోత్కుపల్లి నర్సింహులు తీవ్ర ఆరోపణలు చేసారు.

English summary

Trs party leader Motkupalli Narsimhulu was angry with the Bharatiya Janata Party leaders. Bandi Sanjay has come into politics in little and flagged that it is not reasonable to make indecent remarks on Chief Minister Chandrasekhar Rao.