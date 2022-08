మునావర్ ఫారూఖీ షో రగడ: ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ హౌస్ అరెస్ట్; షో రద్దు చేస్తారా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

స్టాండప్ కమెడియన్ మునావర్ ఫారూఖీ షో కు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మునావర్ ఫారూఖీ షోను అడ్డుకోవాలని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ పిలుపునిచ్చారు. గతంలోనే కమెడియన్ మునావర్ ఫారూఖీ షో ను అడ్డుకుంటామని, వస్తే కొట్టి పంపిస్తామని, షో జరిగే ప్రదేశాన్ని తగలబెడతామని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ షోకు అనుమతించవద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు బిజెపి ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్. తాజాగా మరోమారు మునావర్ ఫారూఖీ షోను అడ్డుకుంటామని, బిజెపి కార్యకర్తలు ఆన్లైన్లో టికెట్లు తీసుకున్నారని, కచ్చితంగా దాడి చేసి తీరుతామని హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు.

హైదరాబాద్‌లో మళ్ళీ కాకరేపుతున్న మునావర్ ఫారూఖీ షో.. తగలబెట్టేస్తామని రాజాసింగ్ సీరియస్ వార్నింగ్

English summary

Comedian Munavar Faruqui's show will be held again in Hyderabad. Police house arrested MLA Rajasingh after Rajasingh warned that if the show is held, they will be kicked out.