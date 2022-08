ఢిల్లీ స్థాయిలో రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్: నేరుగా ప్రియాంక గాంధీ వద్దకు: ఎల్లుండి కీలక భేటీ

Telangana

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాజకీయాలన్నీప్రస్తుతం మునుగోడు చుట్టే తిరుగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసన సభ్యుడు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాట్ రెడ్డి రాజీనామా చేయడం వల్ల ఉప ఎన్నికను ఎదుర్కొనాల్సి వస్తోన్న ఈ నియోజకవర్గాన్ని అన్ని పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. గెలవడానికి అవసరమైన వ్యూహాలను ఇప్పటి నుంచే రూపొందించుకుంటోన్నాయి. దీనితో మునుగోడు హాట్ హాట్‌గా మారింది.

Meeting of key Telangana leaders to be held in Delhi on August 23 to discuss the Mungode by-election. The Congress leaders will meet Priyanka Gandhi besides meeting.