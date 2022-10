మునుగోడులో 'శ్రీమంతుడు మహేష్ బాబు'... తిరిగివ్వకపోతే లావైపోతారు?

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

మునుగోడు నియోజకవర్గానికి జరుగుతున్న ఉప ఎన్నిక తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రాజకీయ వాతావరణాన్ని వేడెక్కించింది. గెలిస్తేనే నిలవగలుగుతామని గుర్తించిన భారతీయ జనతాపార్టీ తన సర్వశక్తులు ఒడ్డుతోంది. సిట్టింగ్ స్థానం కాబట్టి ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలనే లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్, అధికార పార్టీకే ప్రజల మద్దతంటూ టీఆర్ఎస్ హోరాహోరీగా ఢీకొంటున్నాయి.

English summary

They announced that they will adopt the constituency if TRS wins.They announced that they will adopt the constituency if TRS wins.