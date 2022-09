మునుగోడు సిత్రాలు: నోటిఫికేషన్ రాకముందే రచ్చ; అక్కడ నాటుకోళ్ళు, గొర్రెలు మాయం; పండుగ వాతావరణం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. అందుకే మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ రాకముందే అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రచార పర్వానికి శ్రీకారం చుట్టాయి. తెలంగాణలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు టిఆర్ఎస్, బిజెపి, కాంగ్రెస్ లు మునుగోడు ఉప ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఎలాగైనా విజయకేతనం ఎగురవేయాలని శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఎన్నికల ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టిన అన్ని పార్టీలు నియోజకవర్గంలో మండలాల వారీగా పార్టీ నేతలతోనూ, ప్రజలతోనూ సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ దూకుడుగా ముందుకు వెళుతున్నాయి.

English summary

Munugodu by-election, the temptation started in Munugodu before the notification arrives. A festive atmosphere took place with the country chicken and sheep meals during the parties meetings.