బండి సంజయ్ ఏఎస్ రావు నగర్ గుట్టు విప్పుతా-రాసలీలు బయటపెడుతా-మైనంపల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు

oi-Srinivas Mittapalli

తన జీవితం జీవితం తెరిచిన పుస్తకమని... తప్పుడు ఆరోపణలు చేయొద్దని మైనంపల్లి హనుమంతరావు పేర్కొన్నారు. తాను ఎక్కడికెళ్లినా వెంట 40 మంది ఉంటారని... ప్రైవేట్ లైఫ్ ఏమీ ఉండదని అన్నారు. న్యాయం కోసం తాను జైలుకు వెళ్లడానికైనా సిద్ధమేనని అన్నారు. ఏపీ సీఎం జగన్ 16 నెలలు జైల్లో ఉన్నారని.. న్యాయం కోసం తాను 16 ఏళ్లయినా సరే జైల్లో ఉంటానని చెప్పారు. మైనంపల్లికి భయమంటే తెలియదని... ఎవరికీ బెదిరే వ్యక్తి కాదని అన్నారు.బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్‌ని వదిలే ప్రసక్తే లేదన్నారు.

Mynampally Hanumantrao has made it clear that he is not afraid of any cases against him.Mynampally challenged that he is ready to resign if BJP prove their allegations against him.