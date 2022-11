Nagar Kurnool: తెల్కపల్లి జడ్పీటీసీ ఎన్నిక చెల్లదు.. హైకోర్టు..

Telangana

నాగర్ కర్నూల్ జడ్పీ చైర్ పర్సన్ పెద్దపల్లి పద్మావతి జడ్పీటీసీ ఎన్నిక చెల్లదని సోమవారం హైకోర్టు తీర్పు వెల్లడించింది. పెద్దపల్లి పద్మావతి 2019లో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తెల్కపల్లి మండలం నుంచి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలిచారు. ఆ తర్వాత ఆమె నాగర్ కర్నూల్ జడ్పీ చైర్ పర్సన్ గా ఎన్నికయ్యారు. అయితే ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారం 1995 తర్వాత ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నవారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అనర్హులు. అయితే ఆమెఎన్నికల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నా పోటీ చేసి గెలిచారు.

English summary

On Monday, the High Court ruled that the election of Nagar Kurnool ZP chairperson Peddapalli Padmavathi ZPTC was invalid. Orders have been issued to declare the Congress candidate as the winner.