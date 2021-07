సోను సూద్ ను కలిసిన నర్సంపేట వాసి .. శాలువాతో సన్మానించిన రియల్ హీరో !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట వాసి శీలం భానుప్రసాద్ సోనూసూద్ ను కలిశారు. కరోనా కష్టకాలంలో రీల్ లైఫ్ విలన్, రియల్ లైఫ్ హీరో గా, పేదలకు ఆపద్బాంధవుడిగా తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందించిన సోను సూద్ ఎంతోమంది జీవితాలను నిలబెట్టిన దేవుడయ్యాడు. సోనుసూద్ తన సూద్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.

ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ,తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారికి ఆయన అందించిన సహాయ సహకారాలు అంతాఇంతా కాదు.

English summary

Sonu Sood, who came for the Hyderabad shooting, specially called on those serving in the Sood Foundation in the Telugu states and thanked them and suggested that the service programs should continue . Seelam Bhanuprasad from narsampet met Sonu Sood, who is actively involved in Sood Foundation activities from Warangal District honored with shawl by sonusood.