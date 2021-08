పవన్ రె"ఢీ"-కాషాయానికి గులాబీ ముల్లు : ఏపీలోనూ ప్రభావం -బీజేపీ లో చర్చ-తేల్చిందేంటి..!!

Telangana

బీజేపీ-జనసేన మధ్య అధికారిక పొత్తు కొనసాగుతోంది. కానీ, అనధికారికంగా మాత్రం ఆ రెండు పార్టీల మధ్య పొత్తు లేనట్లుగానే కనిపిస్తోంది. ఏడాదిన్నార క్రితం ఢిల్లీ కేంద్రంగా కలిసి ప్రయాణం చేయాలని రెండు పార్టీల అధ్యక్షులు కలిసి ఆరెస్సెస్ నేతల సమక్షంలో నిర్ణయించారు. ఏపీలోని అమరావతిలో రెండు పార్టీల ముఖ్యనేతలు కామన్ అజెండా ప్రకటించారు. ఇప్పటి వరకు అది అమలు కాలేదు. ఏపీలో తిరుపతి ఎన్నికల సమయంలో మినహా..మిగిలిన అన్ని అంశాల్లోనూ ఎవరికి వారే అన్నట్లుగా సాగుతున్నారు.

Janasena Chief may take serious decision against BJP, sources said that pawan is not satisfy with BJP attitude to wards Janasena. At the same time bjp not willing in alliance with Janasena in Telangana. It may reflect in AP Politics.