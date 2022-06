సీఎంకు బండి సంజయ్ రాసిన లేఖపై నిరంజన్ రెడ్డి ఫైర్.!దమ్ముంటే బకాయిలపై పీఎంకు లేఖ రాయాలని సవాల్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుకు బండి సంజయ్ లేఖ నవ్విపోదురు కాక నాకేంటి సిగ్గు అన్నట్లు ఉందని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేసారు. తెలంగాణ రైతాంగం పట్ల బీజేపీ మొసలి కన్నీరు ఆపాలని, యాసంగి వడ్లను కొనిపించే బాధ్యత తనదని, రైతులు వరి వేయాలన్న బండి సంజయ్ ఆ తరువాత మొఖం చాటేశాడని మండిపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పెద్ద మనసుతో యాసంగి వడ్లను కొనుగోలు చేశారని, రైతులను రెచ్చగొట్టి పక్కకు తప్పుకున్న బండి సంజయ్ తెలంగాణ రైతాంగానికి క్షమాపణ చెప్పి భాగ్యలక్ష్మి గుడి దగ్గర ముక్కునేలకు రాయాలని నిరంజన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేసారు.

Bandi Sanjay challenged by Niranjan Reddy, that Telangana was the only state that provided Raitubandhu, Raitubhima, 24 hour water and irrigation for the welfare of the farmers and if possible, these schemes should be implemented by the Center for the farmers all over the country.