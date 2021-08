ఆ గులాబీ ఎంపీలకు పెద్ద కష్టం ; పదవిలో ఉన్నా పార్టీకి దూరంగా, సైలెన్స్ వెనుక పెద్ద కథే !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయా? వివిధ జిల్లాలలో అధికార పార్టీలో ఉన్న ఎంపీలు కూడా సైలెంట్ గా ఉంటున్న పరిస్థితి నెలకొందా ? పార్టీలో ఆధిపత్య పోరు నేపథ్యంలో చాలామంది సీనియర్లు ఇప్పుడు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారా అంటే అవును అనే సమాధానమే వస్తుంది. రాజ్యసభ సభ్యుల మాట అయితే సరేసరి. ఒకప్పుడు జిల్లాలో చక్రం తిప్పిన నాయకులు రాజ్య సభ సభ్యులుగా అవకాశం దక్కినా సైలెంట్ గా ఉండడం పై ప్రతి జిల్లాలోనూ ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది. ఇందూరు జిల్లాలో హస్తం పార్టీలో కీలక నేతలుగా ఉండి, వివిధ కారణాలతో టిఆర్ఎస్ బాట పట్టిన ఇద్దరు రాజ్యసభ సభ్యులు అధికారిక కార్యక్రమాలకు కూడా డుమ్మా కొడుతూ, తమకేం సంబంధం లేదన్నట్లుగా ఉంటున్నారు. ఈ ఇద్దరు ఎంపీలపై జిల్లాలో జోరుగా చర్చ జరుగుతుంది. గులాబీ పార్టీ లో రాజ్యసభ పదవి వారికి అచ్చి రావటం లేదు అన్న చర్చ ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది.

Nizamabad district two Rajya Sabha members who had joined the TRS for various reasons , D. Srinivas and Suresh Reddy are silent in the party and activities in district. These two MPs are hotly debated.