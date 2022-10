మిషన్ భగీరథకు ఎలాంటి అవార్డు ఇవ్వలేదు.!కేంద్ర జలవనరుల శాఖ వివరణ.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్: దేశానికే గర్వకారణంగా రూపొందించిన మిషన్ భగీరథ పథకానికి జాతీయ అవార్డులు రావడం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉందని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు దూరదృష్టికి ఇదే నిదర్శనమని మంత్రులు హరీష్ రావు, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పేర్కొన్న అంశం తెలిసిందే. ఇదే అంశం పట్ల ఇప్పుడు రాజకీయ దుమారం చెలరేగుతోంది. అవార్డుకు సంబందించిన జాతీయ సంస్ధలు, ప్రభుత్వ శాఖలు అప్రమత్తమయ్యాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న మిషన్ భగీరథ పథకానికి ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖ, ఎప్పుడు అవార్డు ప్రకటించింది అనే అంశంపై ఆయా శాఖలు ఆరా తీసి నిజాలను నిగ్గు తేలుస్తున్నాయి.

English summary

Criticism has been pouring in over the statement that the Center has announced the award for Mission Bhagiratha scheme by Ministers Harish Rao and Errabelli Dayakar Rao at the Engineering in Chief Building in Somajiguda. The respective departments clarified that neither the Central Water Resources Department nor the Jal Jeevan Mission had announced any awards.