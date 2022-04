బండి సంజయ్‌ పాదయాత్రకు బ్రేక్ వార్తలు ... క్లారిటీ ఇచ్చిన బీజేపీ నాయకురాలు రాణి రుద్రమ

Telangana

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నిర్వహిస్తున్న ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్రకు బ్రేక్ పడే అవకాశం ఉన్నట్టు జరిగిన ప్రచారంపై బీజేపీ నాయకులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్న బండి సంజయ్ నిన్న అస్వస్థతకు గురయ్యారు. 12 రోజులుగా ఎండలో పాదయాత్ర చేస్తున్న బండి సంజయ్ కు వడ దెబ్బ తగిలిందని, ఆయన రెస్ట్ తీసుకోవలసిన అవసరం ఉందని వైద్యులు చెప్పినట్లుగా సమాచారం. సోడియం పొటాషియం లెవల్స్ లో తేడా గుర్తించిన వైద్యులు రెండు రోజుల పాటు ఆయన రెస్ట్ తీసుకోవాలని సూచించినట్లుగా తెలుస్తోంది. మరి ఇంతకీ బండి సంజయ్ పాదయాత్రకు బ్రేక్ ఇవ్వబోతున్నారా లేదా పాదయాత్రను కొనసాగిస్తారా అన్న అంశంపై బిజెపి నాయకులు క్లారిటీ ఇచ్చారు.

BJP state spokesperson Ranirudrama said that there is no truth in the news that the Bandi Sanjay's 'Praja Sangrama Yatra' will be postponed. She said that the public campaign organized by Bandi Sanjay will continue as usual.