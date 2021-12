ధాన్యం కొనే ప్రసక్తే లేదు.! రైతులు ప్రత్యామ్నయ పంటలపై దృష్టి సారించాలన్న మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రైతాంగం క్లిష్ట పరిస్థితిలను ఎదుర్కొనబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఖరీఫ్ పంట కల్లాల్లో నుంచి కదలలేదు కానీ యాసంగి పంట గురించి రైతులకు సందేశాలు పంపిస్తోంది తెలంగణ ప్రభుత్వం. యాసంగిలో వేసే వరి పంటను ఎట్టి పరిస్థితిలో కొనేది ఉండదు కాబట్టి కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా ఉండవని వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి పెట్టాలని, వరి ధాన్యం వేస్తే మాత్రం రైతాంగం కష్టాల్లో చిక్కుకుపోతారని మంత్రి హెచ్చరిస్తున్నారు. ఐతే చాలా వరకు భూములు వరి పంటకే సారవంతం కావడంతో ప్రత్యామ్నాయం సాద్యాసాద్యాల గురించి సమాలోచనలు చుస్తున్నారు తెలంగాణ రైతులు.

English summary

Agriculture Minister Singireddy Niranjan Reddy has made it clear that there will be no buying centers as the paddy crop in Yasangi will not be bought under any circumstances. The minister warned that the focus should be on alternative crops and that farmers would be in trouble if they planted paddy.