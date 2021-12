తిరగాల్సింది గుళ్ళు కాదు.!కేసీఆర్ అమరవీరుల ఇండ్లు తిరిగితే పుణ్యం వస్తుందన్న దాసోజు శ్రవణ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణకు అమరవీరులే దేవుళ్ళని, అమరుల కుటుంబాలని పరామర్శించి అమరుల ఫొటోకు దండ వేసి నివాళి అర్పిస్తే వేయి గుళ్ళు తిరిగిన పుణ్యం వస్తుందని ఏఐసిసి అధికార ప్రతినిధి డా. దాసోజు శ్రావణ్ స్పష్టం చేసారు. వేలాది మంది యువకుల ఆత్మ త్యాగాల తర్వాత కానీ తెలంగాణ సాకారం కాలేదని, కానీ నేడు అధికార మదంతో దున్నపోతు మీద వాన కురిసినట్లు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని మండిపడ్డారు. అమరవీరులు కుటుంబాలకు న్యాయం చేయకపోగా వారిని అవమానించే రీతిలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వ్యవహరించడం దుర్మార్గమని దాసోజ్ శ్రవణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.

English summary

Dasoju Shravan along with Telangana activists Pasham Yadagiri and Gade Innayya spoke at a media conference organized at Gun Park with the families of the martyrs who lost their lives in the Telangana statehood.