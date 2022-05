ఏమీ ఇవ్వలేదు.!ఇవ్వబోమని చెప్పడానికి అమీత్ షా వస్తున్నారా.?బీజేపి యువతను రెచ్చగొట్టొద్దన్న మంత్రి సబిత.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటయినప్పటి నుండి సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు అన్ని రంగాలను ప్రగతిపథంలో నడిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విద్యాశాఖా మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి స్పష్టం చేసారు. చంద్రశేఖర్ రావు చేస్తున్న అభివృద్దిని చూసి భరించలేక లేనిపోని నిందలు మోపుతున్నారని బీజేపి నేతలపై విరుచుకు పడ్డారు. బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర బీజేపీ అంతర్గత సంఘర్షణ యాత్రగా మారిందని సబిత ఎద్దేవా చేసారు.

English summary

Amit Shah is coming to Rangareddy district on Saturday. Is Amit Shah coming to tell Telangana what was not given and what will not be given? Sabita asked directly. Sabita demanded that Amit Shah should not just come around as a political tourist and ask Amit Shah whether he should give national status to the Palamuru Rangareddy project.