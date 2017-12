అదీ పవన్ కళ్యాణ్ స్థాయి, ఇదీ నేను: కత్తి మహేష్‌, దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చిన అభిమాని

కత్తి మహేష్

అదే పోస్టులో.. 'Grow-up guys! Come up with a better strategy than a screen shots with my name clearly written on it. ఆల్రెడీ పబ్లిక్ డొమెయిన్ లో ఉన్న నా ఫోన్ నెంబర్ తో లేదా కేవలం name change తో అలాంటివి ఎవరైనా క్రియేట్ చెయ్యొచ్చు.' అని కత్తి మహేష్ పేర్కొన్నారు.