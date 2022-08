75ఏళ్ళ స్వాతంత్ర్య వేడుకల వేళ.. మహాత్ముడి ఆలయానికి పాదయాత్రగా వెళ్తున్న భక్తులు.. ఎక్కడో తెలుసా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు అవుతున్న సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరిలో దేశభక్తి ఉప్పొంగుతుంది. ఈ తరుణంలో మహాత్మా గాంధీ దేశానికి స్వాతంత్ర్యం తీసుకు రావడానికి చేసిన త్యాగాలను ప్రజలు స్మరించుకుంటున్నారు. అయితే తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాలోని చిట్యాల పట్టణానికి సమీపంలోని పెద్దకాపర్తి గ్రామంలో దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడంలో కీలక భూమిక పోషించిన, జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ ఆలయానికి పాదచారుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. 75 ఏళ్ల స్వాతంత్ర్య సుమాలు విరబూసిన వేళ గ్రామస్థులు ఆయన 'దర్శనం' కోసం తరలి వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

During the 75 years of independence celebrations, devotees are going on a pilgrimage to Mahatma's temple. The Mahatma Gandhi temple at Peddakaparthi village near Chityal town in Telangana's Nalgonda district is witnessing an increase in the number of devotees..