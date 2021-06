వాసాలమర్రి మీద కేసీఆర్ ప్రేమ... అసలు ఎజెండా వేరేనా...? ఆ సెంటిమెంటే అందుకు కారణమా...?

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జిల్లాల పర్యటన రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. నిన్న,మొన్నటిదాకా ఫాంహౌస్‌కే పరిమితమైన కేసీఆర్ ఉన్నట్టుండి జిల్లాల్లో పర్యటించడానికి కారణమేంటా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. హుజురాబాద్ ఉపఎన్నికే ఇందుకు కారణమని ప్రతిపక్ష పార్టీలు అంటున్నాయి. అందుకే జిల్లాల్లో పర్యటిస్తూ వరాల జల్లులు కురిపిస్తున్నారని ప్రతిపక్ష నేతలు అంటున్నారు. జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా కేసీఆర్ వాసాలమర్రి గ్రామంలోనూ పర్యటించారు. అయితే ఈ గ్రామంలో సీఎం పర్యటనకు అసలు కారణాలు వేరే ఉన్నాయన్న వాదన తెర మీదకు వస్తోంది. ఇంతకీ ఏంటా కారణం...

English summary

BJP MP Dharmapuri Arvind made interesting remarks on the visit of CM KCR Vasalamarri. A Swamiji told CM KCR that most of the chief ministers who went to Yadadri via Jagdevpur in Siddipet district to visit Lakshminarsinhswamy had lost their posts. That is why KCR promised for 60 feet roads there.