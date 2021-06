కరోనాకు పారాసిటమాల్, డోలో చాలు.. సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యల దుమారం ; తెలంగాణాలో హాట్ టాపిక్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఇటీవల వరంగల్ పర్యటనలో కరోనా మహమ్మారిపై నిర్లక్ష్యంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పారాసిటమాల్, డోలో చాలు కరోనా తగ్గిపోతుంది అంటూ, తాను రెండు గోలీలు వేసుకుంటే కరోనా తగ్గిపోయింది అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలతో ప్రతిపక్షాలు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురయ్యారు.

English summary

Telangana CM KCR's careless controversial remarks on the corona epidemic during his recent visit to Warangal have become a topic of discussion across the state of Telangana. Opposition parties and the people of Telangana were shocked by the remarks that paracetamol and dolo would reduce the corona and he took two pills, the corona reduced. KCR comments will be debated across the state.