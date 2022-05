నిరంతరం పని చేసినా కూడా ప్రజలతో తిట్టించుకునే సంస్థ పురపాలక శాఖ.!పట్టణ ప్రగతి సమీక్షలో కేటీఆర్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం నిరంతరం కష్టపడుతున్న విభాగాల్లో పురపాలక శాఖ ప్రథమంగా నిలుస్తుందని, సంవత్సరం పొడుగునా ప్రతి రోజూ పని చేసినా, ప్రజల నుంచి ప్రత్యేకంగా ప్రశంసలు రావు సరికదా ఏదో ఒక కారణం వల్ల పురపాలక శాఖలో పని జరగకపోతే ప్రజల నుంచి విమర్శలు ఎదురవుతాయన్నారు మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు. అందుకే ఈ శాఖలో ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్న సమర్థవంతమైన అధికారులను, పురపాలక శాఖ తరఫున అభినందించేందుకు పట్టణ ప్రగతి పురస్కారాలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. శుక్రవారం పట్టణ ప్రగతి పురస్కారాలు అందుకున్న అధికారులకు, పురపాలక సిబ్బందికి మంత్రి కేటీఆర్ అభినందనలు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంను వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అర్బన్ రాష్ట్రంగా చెప్పవచ్చని కేటీఆర్ స్పష్టం చేసారు.

Minister Kalvakuntla Taraka Rama Rao said that the municipality was one of the areas where the government was constantly working hard for the people and although it worked every day throughout the year, it was not particularly appreciated by the people.