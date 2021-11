వ్యక్తిగత టూరా.?అధికారిక పర్యటనా.?ఏమీ తేల్చుకోకుండానే వెనక్కి.!కేసీఆర్ పై విమర్శల వెల్లువ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వంపై యుద్దం చేస్తానని ఢిల్లీ వెళ్లిన తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు యుద్దం చేయకుండానే కదనరంగాన్ని వదిలేసి వెనుదిరిగారు. ఏమీ తేల్చుకోకుండానే ఢిల్లీ నుంచి వెనక్కి వచ్చిన చంద్రశేఖర్ రావు నాలుగు రోజుల పర్యటనపై ప్రతిపక్షాలు విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. సీఎం చద్రశేఖర్ రావు వ్యక్తిగతంగా ఢిల్లీ వెళ్లారా? లేక అధికారికంగా వెళ్లారా? అని నిలదీస్తున్నారు. వరి ధాన్యం కొనుగోలుపై తాడోపేడో తేల్చుకుని వస్తానని సవాల్ విసిరి చివరికి ఉసూరుమంటూ తిరిగొచ్చారని ప్రతిపక్షాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

English summary

Opposition parties have been criticizing Chandrasekhar Rao's four - day visit to Delhi. Did CM Chandrasekhar Rao personally go to Delhi? Or officially gone? That is depressing.