ప్రపంచాన్ని ఆకర్షిస్తున్న హైదరాబాద్: తెలుగులో మోడీ, కార్యకర్తల నినాదాలు

హైదరాబాద్: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మంగళవారం మధ్యాహ్నం గం.1.25 నిమిషాలకు బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. ఆయనకు గవర్నర్ నరసింహన్, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్, మంత్రులు, బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షులు డాక్టర్ కె లక్ష్మణ్, ఇతర నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు.

#Telangana: PM Narendra Modi arrives in Hyderabad where he will inaugurate Metro Rail Project and #GlobalEntrepreneurshipSummit later today, CM K Chandrashekhar Rao received him at the airport. pic.twitter.com/jqdXMM7KKi