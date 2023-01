Crime News: నవ్వుతో ఆకర్షిస్తారు.. చూపుతో కైపెక్కిస్తారు.. చివరికి నిలువు దోపిడీ చేస్తారు..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

వారి టార్గెట్ బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లే వారి టార్గెట్.. అమాయక యువకులే వారి లక్ష్యం.. నవ్వులతో ఆకర్షిస్తారు. సైగలతో కైపెక్కిస్తారు. మొత్తానికి ముగ్గులోకి దించుతారు. నిర్జన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి నిలువు దోపిడీ చేస్తారు. ఇలా ఒకటి రెండు కాదు పదుల్లో చేశారు.. పోలీసులకు చిక్కారు.

English summary

Police arrested three women who stole money and gold under the guise of prostitution in warangal. they three women formed group and trap young boys.