Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విధి నిర్వహణలో ప్రాణత్యాగం చేసిన పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినం సందర్భంగా విధినిర్వహణలో ప్రాణాలర్పించిన పోలీసులకు రాష్ట్ర హోం మంత్రి మహమ్మద్ మోహమూద్ అలీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర డిజిపి మహేందర్ రెడ్డి ఘనంగా నివాళి అర్పించారు. ఈ సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా 264 మంది పోలీసు జవాన్లు విధినిర్వహణలో ప్రాణాలు అర్పించారని పేర్కొని వారందరికీ నివాళులర్పించారు. పోలీస్ అమరుల వారోత్సవాల పుస్తకాన్ని హోమంత్రి ఈ సందర్భంగా ఆవిష్కరించారు.

As a tribute to our brave police officers, we have released a video song. Their supreme sacrifices in the line of duty will never be forgotten. #Khaki #TelanganaPolice #PoliceFlagDay #PoliceCommemorationDay2022 https://t.co/Qm1MBbyOn2

English summary

Home Minister Mahmood Ali and DGP Mahender Reddy paid tributes to police martyrs who laid down their lives in the line of duty on the occasion of police commemoration day. police sacrifices were praised on this occasion.