Nagol Firing Case: యాక్టివా, రెడ్ టీ షర్టే పట్టించింది.. నాగోలు గోల్డ్ చోరీ కేసులో నిందితుల అరెస్ట్..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ లో సంచలనం సృష్టించిన నాగోల్‌‌‌ కాల్పులు, గోల్డ్‌‌‌‌ చోరీ కేసులో ఎట్టకేలకు పోలీసులు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు మహేందర్‌‌‌‌‌‌‌‌ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రెక్కీ టైంలో ముఠాలోని ఓ సభ్యుడు వేసుకున్న రెడ్​ షర్ట్, హోండా యాక్టివానే ఆధారంగా

నిందితులను గుర్తించారు. దోపిడీ మహేందర్ తో సహా 10 మంది ప్లాను చేశారు. ఇందులో పోలీసులు ఆరుగుని అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

The police have finally arrested the accused in the shooting and gold theft case. Mahender, the main accused in this case, has been detained by the police.