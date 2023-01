బీజేపీలోకి పొంగులేటి ఎంట్రీలో కొత్త ట్విస్ట్ - వాట్ నెక్స్ట్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ఆలోచన మారిందా. బీజేపీలో చేరిక వ్యవహారం లో ఏం జరుగుతోంది. గులాబీ పార్టీ నుంచి పొంగులేటి బయటకు వెళ్లటం ఖరారైంది. కానీ, తాజాగా అనూహ్య పరిణామాలు తెర మీదకు వస్తున్నాయి. ఖమ్మంలో కొద్ది రోజులుగా పొంగులేటి - తుమ్మల వ్యవహారం పైన పెద్ద ఎత్తున చర్చ సాగింది. తమ్మల తిరిగి గులాబీ పార్టీలోనే కొనసాగటం నిర్దారణ అయింది.

పొంగులేటి ఇప్పుడు జిల్లా వ్యాప్తంగా 10 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో తన అనుచర వర్గంతో భేటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. తమ లక్ష్యాలను వివరిస్తున్నారు. దీంతో..ఇప్పుడు పొంగులేటి తాజా రాజకీయ అడుగుల పైన కొత్త చర్చ మొదలైంది. పొంగులేటి ఏం చేయబోతున్నారు..ఏ పార్టీ నుంచి తన అనుచరులను పోటీకి సిద్దం చేస్తున్నారు...

English summary

Former MP Ponguleti Srinivasa Reddy meetings with followers in Khammam lead to new discussions in political circles, he may join in BJP in next Month.