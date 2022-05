అశ్లీల సందేశాలు, మార్ఫింగ్ నగ్నఫోటోలు.. ఈజీ లోన్ యాప్స్; ట్రాప్ లో పడితే అంతే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఇన్‌స్టంట్ లోన్ యాప్‌ల ఆగడాలు శృతి మించుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లోన్ యాప్స్ నిర్వాహకులు బరితెగించి వేధింపులకు గురిచేస్తున్న పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. రికవరీ ఏజెంట్ల నుంచి తీవ్రమైన వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ లోన్ యాప్ ల ద్వారా రుణాలు తీసుకున్న రుణ గ్రహీతలు. అనేక ఫిర్యాదుల నడుమ తాజాగా ఓ యువతికి అశ్లీల చిత్రాలు పంపించి వేధించిన లోని సిబ్బంది ఒకరిని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు.

English summary

Complaints have surfaced against operators of Easy Loan apps for harassing them with pornographic messages and morphed nude photos. Hyderabad police have recently arrested a loan app operator from Bihar in connection with the incident.