వెయ్యి కిలో మీటర్లు పూర్తి చేసుకున్న రాహుల్ జోడో యాత్ర.!బళ్లారిలో శనివారం కాంగ్రెస్ భారీ విజయోత్సవ సభ.!

బళ్లారి/హైదరాబాద్ : సమైఖ్య భారతావని కోసం రాహుల్ గాంధి చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్ర 1000 కిలోమీటర్ల మైలురాయికి చేరుకుంది. భారత దేశ చరిత్రలో ఓ భారతీయుడు కాలినడకన జాతి సమైక్యత కోసం చేస్తున్న అతి పొడవైన కవాతుగా ఈ యాత్ర చరిత్రలో లిఖించబోతుందంటున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు. సెప్టెంబర్ 7, 2022న భారత ఉపఖండంలోని దక్షిణ కొనగా ఉన్న కన్యాకుమారిలో ప్రారంభమైన ఈ సుదీర్ఘ యాత్ర తమిళనాడు, కేరళ, కర్నాటక మీదుగా శనివారంతో 1000 కిలోమీటర్ల మైలురాయిని చేరుకోవటం నభూతో అన్నట్లుగా కొనసాగుతుందంటున్నారు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు. 3500 కిలోమీటర్ల మేరకు కాశ్మీర్ వరకు కొనసాగనున్న ఈ రాహుల్ గాంధి కవాతు కాంగ్రెస్‌తో పాటు యావత్ దేశానికి ఒక చారిత్రాత్మక సంఘటన మారబోతుందంటున్నారు పార్టీ పెద్దలు.

Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra for a united India has reached the 1000 km milestone. Congress leaders say that this trip will go down in history as the longest march by an Indian on foot for racial unity in the history of India.