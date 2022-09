Rains In Telangana: మరో మూడు రోజులు వానలే.. ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

తెలంగాణలో మరో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుసే అవకాశమున్నట్లు పేర్కొంది. బుధ, గురువారాల్లో 24 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసినట్లు వివరించింది. ఎల్లుండి మరో 15 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ కొనసాగుతుందని తెలిపింది. బుధవారం అసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు అలెర్ట్ జారీ చేశారు.

English summary

The Meteorological Department of Hyderabad said that rains are likely to occur in Telangana for another three days. It is said that there is a possibility of rain in many districts due to surface circulation. It explained that yellow alert has been issued to 24 districts on Wednesday and Thursday.