బీజేపిలో రాజ్యసభ సీటు చిచ్చు.!అజ్ఞాతంలో గరికపాటి.!బండి సంజయ్ థర్డ్ ఫేస్ పాదయాత్రకు విఘాతం!?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : మనస్పర్థలు, అంతర్గత విభేదాలు, అలకలు, ఆజ్ఞాతవాసం అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో సర్వసాధారణంగా ఉంటాయి. ఎన్నికలప్పుడు, పదవుల పందేరమప్పుడు పార్టీల్లో ఏ మేరకు ఐకమత్యం ఉందో బహిర్గతమవుతుంది. ఆయా రాజకీయ పార్టీల క్రమశిక్షణ, నాయకుల హుందాతనం బట్టి పార్టీలోని విభేదాలు బాహ్యప్రపంచానికి తెలుస్తుంటాయి. ఇప్పుడు తెలంగాణ బీజేపిలో కూడా విభేదాలు భగ్గుమన్నప్పటికి అంతగా వెలుగుచూడడం లేదు. రాజ్యసభ సీటు తెలంగాణ బీజేపిలో కుంపటి రగిల్చినట్టు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.

English summary

Garikapati Rammohan Rao seems to have been deeply disappointed when the BJP, which was initially positive about the Rajya Sabha seat renewal, later refused to offer.