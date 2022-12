రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము రాక కోసం.. కేంద్ర బలగాల పహారాలో ముస్తాబైన రామప్ప!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశ రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము తెలుగు రాష్ట్రాలలో పర్యటిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల పర్యటనలో భాగంగా శీతాకాల విడిది కోసం సోమవారం నాడు హైదరాబాద్ కు వచ్చిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు గవర్నర్ తమిళిసై, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఘనస్వాగతం పలికి ఆహ్వానించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తరువాత ద్రౌపదీ ముర్ము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానాన్ని సందర్శించి అక్కడ ప్రసాద్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే.

English summary

Ramappa was put on guard by the central forces for the arrival of President Draupadi Murmu. Officials have completed all arrangements in view of President Draupadi Murmu's visit tomorrow.