రోగుల బంధువులు రోడ్ల మీద, పార్కుల్లో ఉండాల్సినవసరం లేదు.!షెల్టర్లు నిర్మించిన జీహెచ్ఎంసీ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : విశ్వ నగరం దిశగా అడుగులు వేస్తున్న హైదరాబాద్ నగరం అందుకు తగ్గట్టుగానే మౌళిక సదుపాయాల కల్పనకోసం కృషిచేస్తోంది. అంతే కాకుండా అనేక ప్రాంతాలనుండి వివిధ కారణాలతో వేర్వేరు ఆసుపత్రులకు చికిత్సనిమిత్తం వచ్చే రోగులకు, వారికి సంరక్షకులుగా వచ్చే వారు ఇబ్బందులు పడకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది నగర పాలక సంస్ధ. వివిద ఆసుపత్రులకు చికిత్సకోసం వస్తున్న రోగులను ఆసుపత్రుల్లో చేర్చుకుంటారు గానీ వారిని సంరక్షించేందుకు వచ్చిన వారిని మాత్రం ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు. వారు రోడ్ల పక్కర ఫుట్ పాత్ ల మీదనో, పార్కులలోనో, బస్ షెల్టర్లలోనో తల దాచుకునే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

ఇలాంటి పరిస్ధితులకు చెక్ పెట్టాలని జీహెచ్ఎంసీ ప్రణాళిక రచిస్తోంది.

English summary

Steps have been taken to build night shelters in major government hospitals. GHMC is setting up special facilities for those who come to Hyderabad for treatment from different places.