Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఒమిక్రాన్ వైరస్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నట్టే భారతదేశాన్ని గడగడలాడిస్తోంది. అందులో భాగంగా తెలంగాణలో రెండు ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదు కావడంతో యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ఒమిక్రాన్ సంక్రమించిన తర్వాత ఆసుపత్రుల్లో సౌకర్యాల అంశం తర్వాత గానీ ముందుగా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండేందుకు అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రమాదం పొంచి ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి ఆంక్షలను అమలు చేస్తున్నారు. కరోనా రెండవ దశ తర్వాత రాష్టంతో పాటు హైదరాబాద్ నగరంలో తొలిసారి కంటెయిన్మెంట్ ప్రాంతాలను గుర్తించింది ప్రభుత్వం.

English summary

Areas of danger are being identified and sanctions are being enforced. The government has identified the first container territory in Hyderabad city along with the state after the second phase of Corona.