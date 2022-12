లోక్ సభకు రేవంత్ - బండి సంజయ్ గుడ్ బై : అదే బాటలో కోమటిరెడ్డి..!?

Telangana

తెలంగాణలో ఎన్నికల వాతావరణం వేడెక్కుతోంది. ఈ సమయంలో ప్రధాన నేతలు కీలక నిర్ణయాల దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. మరో పది నెలల కాలంలో తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ వర్సస్ బీజేపీ రాజకీయం పతాక స్థాయికి చేరింది. టీపీసీసీలో అంతర్గత సమస్యలు పార్టీని వెంటాడుతున్నాయి.

ఇదే సమయంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్..బీజేపీ అధ్యక్షులు కీలక నిర్ణయాల దిశగా ముందుకెళ్తున్నారు. అందులో భాగంగా లోక్ సభకు దూరంగా ఉండాలని భావిస్తున్నారు. వీరిని కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోమటిరెడ్డితో సహా మరి కొందరు నేతలు ఫాలో అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నిర్ణయాలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త టర్న్ కు కారణమవుతున్నాయి.

Many of the Telangana MPs seem to be contest for state Assembly in next coming Elections, National parties state chiefs interest to contest for Assembly.