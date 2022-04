కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి రేవంత్ రెడ్డి 24గంటల డెడ్ లైన్; ధాన్యం కొనకుంటే జరిగేదిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తప్పుబడుతూ తెలంగాణ రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నిర్వహించిన టిఆర్ఎస్ పార్టీ, ఢిల్లీ కేంద్రంగా కూడా మహా ధర్నా చేపట్టి కేంద్రం పై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేసింది. ఇక సీఎం కేసీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి 24 గంటలు డెడ్లైన్ విధించి, ఈ లోపు నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని తేల్చిచెప్పారు.

English summary

Revanth Reddy has imposed a 24-hour deadline on the KCR government. He made it clear that they would block ministers and TRS party leaders everywhere if they did not buy paddy