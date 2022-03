రేవంత్ రెడ్డికి అగ్ని పరీక్ష.!ఆ ఫలితాలు తెలంగాణ మీద ప్రభావం చూపితే కథ మొదటికి వచ్చినట్టే.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకొచ్చింది అనే సామెత ఇప్పుడు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కు అతికినట్టు సరిపోయింది. కొన ఊపిరితో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి రేవంత్ రెడ్డి ఊపిరిలూది, పట్టాలెక్కించి పరుగులు పెట్టించే క్రమంలో ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు శరాఘాతంలా పరిణమించాయి. రేవంత్ రెడ్డి పార్టీని ఎంత ముందుకు లాగుతున్నాడో పరిస్థితులు అంత వెనక్కు నెడుతున్నాయి. ఒక అడుగు ముందుకు పడితే, పది అడుగులు వెనక్కు పడుతున్న చందంగా తయారయ్యంది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాల ప్రభావం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ మీద పడకుండా రేవంత్ రెడ్డి తక్షణం జాగ్రత్త పడాల్సిన అవశ్యకత తలెత్తింది.

English summary

There is an urgent need for Revant Reddy to be careful not to let the impact of the results of the five state elections fall on the Telangana Congress.