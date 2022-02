వారి పరిస్థితి కట్టుబానిసల కంటే దారుణం; గొడ్డుచాకిరీ చేయించుకుని అన్యాయం చేస్తారా: కేసీఆర్ కు రేవంత్

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడకముందే అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతోంది. టిఆర్ఎస్ బిజెపి, టిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ బిజెపి ఇలా పార్టీలన్నీ ఒకదానిపై ఒకటి విమర్శల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. తాజాగా అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ పై, టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పనితీరుపై, సీఎం కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డారు టిపిసిసి రేవంత్ రెడ్డి.

Revanth Reddy, who is incensed over the KCR rule, recently wrote an open letter to the CM KCR. Revanth Reddy said in the letter that the situation of VROs during the KCR government was worse. Revanth questioned over kcr assurances given to them.