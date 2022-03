రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు; సీఎం కేసీఆర్ కు రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగలేఖ

Telangana

తెలంగాణా పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు బహిరంగ లేఖ రాశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతుల సమస్యలపై సీఎం కేసీఆర్ కు లేఖ రాసిన రేవంత్ రెడ్డి ఆ లేఖలో రాష్ట్రంలో మిర్చి, పత్తి రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో పత్తి రైతుల, మిర్చి రైతుల పరిస్థితి తనను ఎంతో కలచివేసిందని పేర్కొన్న రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో సరైన వ్యవసాయ విధానం లేదని లేఖలో స్పష్టం చేశారు.

Revanth reddy urged the state to take steps to address the problems of chilli and cotton farmers. Revanth Reddy wrote an open letter to the CM KCR that the farmers are in crisis.