రక్తం మరుగుతోంది ; కేసీఆర్ ను తూర్పారబట్టిన రేవంత్ రెడ్డి, ఇంద్రవెల్లి దళిత గిరిజన దండోరా సభలో ఫైర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఇంద్రవెల్లి వేదికగా భారీ బహిరంగ సభ చేపట్టిన రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సర్కారు తీరు పై నిప్పులు చెరిగారు. సీఎం కేసీఆర్ పాలన లో ఎస్సీ, ఎస్టీల జీవితాలు చితికిపోతున్నాయని, ఆదివాసీల జీవితాలను మార్చాలన్నది కాంగ్రెస్ ప్రణాళిక అని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి దళిత గిరిజన దండోరాలో వ్యాఖ్యానించారు. ఇంద్రవెల్లి గడ్డ మీద నిలబడితే రక్తం మరుగుతోంది అని బానిస సంకెళ్లు తెంచిన పోరాట స్ఫూర్తి ధైర్యాన్ని ఇస్తోంది అంటూ రేవంత్ రెడ్డి మాటల తూటాలు పేల్చారు.

English summary

Revanth Reddy, who held a huge public meeting at Indravelli after taking charge as the Telangana PCC chief, set fire to the Telangana government. TPCC chief Revanth Reddy commented in Dalita girijana Dandora that the lives of SCs and STs were deteriorating under the CM KCR rule and that the Congress plan was to change the lives of tribals. Revanth Reddy said that he stood on Indravelli ground, the blood would boil.